Армія РФ продовжує застосовувати проти ЗСУ зброю з отруйними речовинами

Україна щодня наражається на різні види загроз з боку РФ, яка продовжує використовувати проти Збройних Сил України токсичні хімічні речовини, заборонені Конвенцією про хімічну зброю.

Армія РФ атакує хімічною зброєю все частіше

Російські військові посилили застосування озброєння з отруйнии хімічними елементами проти ЗСУ,

Про це заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич у виступі на 105-й сесії Виконавчої ради ОЗХЗ.

РФ послідовно та постійно порушує правила ведення війни та продовжує застосовувати проти Збройних Сил України токсичні хімічні речовини, заборонені Конвенцією про хімічну зброю. Олександр Карасевич Посол України в Нідерландах

Посол також зазначив, що російська армія стрімко збільшує обсяг і розширює географію використання токсичних хімікатів, що також є порушенням конвенції.

Лише в 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин — це еквівалентно 6 порушенням РФ конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування — отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій.

За його словами, станом на 1 березня розслідуються 1060 випадків застосування хімічних речовин Росією. Наразі підтверджено 72 факти такого використання.

Основним засобом доставлення боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами є БПЛА, що скидають газові гранати типу К-51 (71%).

Станом на лютий 2024 року — 946 випадків надання медичної допомоги українським військовослужбовцям у зв’язку з отруєнням невідомою речовиною, що сталися в районах бойових дій, зареєстровані в закладах охорони здоров’я України. Поширити

Карасевич підкреслив, що Україна вважає ці задокументовані випадки та звернення військовослужбовців ЗСУ за медичною допомогою свідченням систематичності та грубим порушенням державою-агресором положень конвенції.

Українська влада активно збирає докази, пов'язані з порушеннями Росією конвенції, і надаватиме технічному секретаріату Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та державам-учасницям інформацію про хід розслідування у встановленому порядку, додав посол.

РФ застосувала хімічну зброю проти ЗСУ

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 3 березня повідомив, що за минулу добу ворог здійснив загалом 43 бойові зіткнення, що є певним зниженням.

Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев’ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї.

Він пояснив, що «засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів».

Речник додав, що «окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті».