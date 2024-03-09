Минобороны провело внеплановые инспекции складов с сухпайками для ВСУ

Минобороны инспектировало склады с сухими пайками для военных

Цель — проконтролировать качество и выдачу суточного полевого набора продуктов (сухпайков для военных).

Об этом сообщает Минобороны.

По словам Половенко, он получил немало нареканий на пайки.

В 15-й полевой набор входят 14 видов меню с полноценными блюдами. Например: борщи, супы, разные каши с мясом и овощами, кофе, чай, мед, джем, сухари ржаные и пшеничные, галеты. Энергетическая ценность одного рациона должна составлять не менее 3500 килокалорий.

То есть, эти два полевых набора имеют фактически разное назначение. Если военный отправляется в командировку на несколько суток, будет достаточно 10-й нормы. Но если военные выполняют соответствующие задачи и несколько недель находятся за пределами ППД, однозначно для них нужна 15-я норма. К сожалению, сложилась такая ситуация, когда некоторым бойцам предлагают исключительно 10 норму. Виталий Половенко Заместитель министра обороны Украины

Кроме этого, замминистра обороны подчеркнул, что последний раз закупка пайка 15-й нормы состоялась в конце 2022 года. Вся партия была изъята из-за несоответствия лабораторных требований.

Важно, чтобы военнослужащие имели в наличии обе нормы полевых наборов. Со временем планируется отойти от консервов и кормить наших защитников полноценными блюдами. Ведь мы четко отдаем себе отчет, что качественное и безопасное питание военных также является гарантией нашей безопасности. Поделиться

Поэтому, Командование Сил логистики должно организовать обеспечение сухими пайками и как можно быстрее сформировать потребность в закупке 15-й нормы пайков. Когда Минобороны получит эту потребность, Государственный оператор тыла проведет закупки.

ГОТ закупит продукты для ВСУ без Prozorro

Для того чтобы обеспечение Вооруженных сил Украины питанием состоялось вовремя, Государственный оператор тыла (ГОТ) будет заключать договоры с поставщиками в рамках действующего законодательства без применения электронной системы Prozorro.

Об этом говорится в релизе ГОТ.

В настоящее время ключевая задача ГОТ — обеспечить непрерывность поставок продуктов питания для военных со второго квартала.

Чтобы обеспечение было своевременным, будем заключать договоры с поставщиками в рамках действующего законодательства без использования электронной системы Prozorro, — сказал гендиректор «Государственного оператора тыла» Арсен Жумадилов.

В учреждении считают, что повышение управляемости, подотчетности и прозрачности процессов будет достигаться за счет ИТ-системы для сбора заявок на поставку продуктов питания военным частям, разработанной командой ГОТ.