Дело о коррупции. Суд избрал меру пресечения топ-чиновнику Минобороны

Следователь-судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к и. о. директора одного из департаментов Минобороны Украины Тоомаса Нахкура, который недавно был отстранен от должности, мера пресечения в виде личного обязательства.

Нахкур получил меру пресечения

Следователь судья ВАКС Екатерина Сикора применила к отстраненному и.о. директора Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомасу Нахкуру меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.

2 февраля следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к и. о. директора одного из департаментов Минобороны Украины, который недавно был отстранен от должности, мера пресечения в виде личного обязательства. Поделиться

На Нахкура суд возложил ряд обязанностей: не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – 2 месяца. Полный текст постановления будет оглашен 7 февраля.

В то же время судья отказалась применить к подозреваемому содержанию под стражей с альтернативным залогом более 268 млн грн, о чем просил прокурор.

Дело о коррупции у Минобороны: что известно

Нахкур является одним из пяти подозреваемых по делу о вероятном хищении почти 1,5 млрд грн на закупке 100 тыс минометных выстрелов для ВСУ.

По версии следствия, чиновники Минобороны заранее понимали, что минометные выстрелы не поставлены и в Минобороны никто не проверял, каким образом мины должны доставить из Хорватии в Украину.

Именно Нахкур, как начальник соответствующего управления Минобороны, отвечал за обоснованность условий контракта.

По словам прокурора, должностное лицо не проверило должным образом все документы, не отследило порядок поставок мин, не проверило должным образом поставщика, несмотря на многочисленные нарушения законодательства и контракта, завизировало соглашение и решение о предоплате на 1,34 млрд грн. Предоплата составила 97% от суммы договора.

Защита настаивает, что Нахкур был только начальником одного из управлений в составе Министерства и в пределах своей компетенции согласовывал те или иные вещи.

Кроме него, свои согласования предоставили более десяти других лиц. По версии защиты, это была обычная хозяйственная деятельность и подозрение персонально Нахкуру необоснованно

27 января Нахкуру, бывшему руководителю департамента Александру Лиеву, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении в хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

Договор Минобороны со "Львовским арсеналом"

Фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 млрд грн на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ никаких мин.

Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту – почти 100% от суммы соглашения.

Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля никакой мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.

26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн из компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, провалившей контракт на поставку мин для ВСУ.