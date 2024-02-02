Справа про корупцію. Суд обрав запобіжний захід топчиновнику Міноборони

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до в. о. директора одного з департаментів Міноборони України Тоомаса Нахкура, якого нещодавно було відсторонено від посади, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нахкур отримав запобіжний захід

Слідча суддя ВАКС Катерина Сікора застосувала до відстороненого в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомаса Нахкура запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомив Центр протидії корупції у Telegram.

2 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до в. о. директора одного з департаментів Міноборони України, якого нещодавно було відсторонено від посади, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Поширити

На Нахкура суд поклав низку обов'язків: не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків - 2 місяці. Повний текст ухвали оголосять 7 лютого.

Водночас суддя відмовилась застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.

Справа про корупцію у Міноборони: що відомо

Нахкур є одним із п’яти підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тис мінометних пострілів для ЗСУ.

За версією слідства, чиновники Міноборони наперед розуміли, що мінометні постріли поставлено не буде і в Міноборони ніхто не перевіряв, яким чином міни мають доставити з Хорватії до України.

Саме Нахкур як начальник відповідного управління Міноборони відповідав за обґрунтованість умов контракт.

За словами прокурора, посадовець не перевірив належним чином усі документи, не відслідкув порядок поставлення мін, не перевірив належним чином постачальника, незважаючи на численні порушення законодавства і контратакту, завізував угоду і рішення про передоплату на 1,34 млрд грн. Передоплата становила 97% від суми контракту.

Захист наполягає, що Нахкур був лише начальником одного із управлінь у складі Міністерства та в межах своєї компетенції погоджував ті чи інші речі.

Окрім нього свої погодження надали більше десяти інших осіб. За версією захисту, це була звичайна господарська діяльність і підозра персонально Нахкуру необґрунтована

27 січня Нахкуру, колишньому керівнику департамента Олександру Лієву, менеджерам компанії "Львівський арсенал" і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

Договір Міноборони зі "Львівським арсеналом"

Фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 млрд грн на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.

Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.

Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.

26 січня Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.