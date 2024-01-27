Керівник Департаменту Міноборони отримав підозру в розкраданні 1,5 млрд грн на снарядах

У колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" провели обшуки. Посадовців підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

СБУ вручило підозри чиновникам Міноборони

Ексчиновник Міноборони та чинний керівник Департаменту цього ж міністерства отримали підозри в корупції.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Facebook.

ЗМІ повідомляють, що серед фігурантів справи – Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Крім того, обшуки також відбулися й у нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура.

Як встановило слідство, колишні та чинні високопосадовці Міноборони та очільники афілійованих компаній вирішили вкрасти 1,5 млрд грн на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

Так, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії снарядів з "Львівським арсеналом", після чого Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного снаряда до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах, – розповіли в СБУ. Поширити

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

Схему задокументувала СБУ, а також вжила заходів, щоб виведені кошти було арештовано. Зараз вирішується питання про їх повернення в.держбюджет.

Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Одного із фігурантів затримали на спробі виїхати за межі України, наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Реакція Міноборони на нову справу про корупцію

В СБУ зазначили, що викриття схеми та документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного міністра оборони Рустема Умєрова. В самому ж Міноборони заявили про продовження "очищення системи".

Міністерство оборони продовжує безкомпромісну боротьбу з тими, хто розкрадає гроші на закупівлях зброї. У нас немає місця для корупціонерів. Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме, – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. Поширити

Скандал з "Львівським арсеналом"

26 січня Міністерство оборони України відсудило у справі стосовно товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Львівський арсенал" понад 1,5 млрд грн.

Рішення суду набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт з ТОВ "Львівський арсенал" на поставку партії мінометних пострілів калібру 120 мм та 82 мм на суму близько 1,4 млрд грн.

Постачання мало розпочатися у грудні поточного року, але відомство за передоплаченим контрактом нічого не отримало.

Звільнення Лієва

1 лютого 2023 року тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву про звільнення. У Міноборони України повідомили про звільнення Олександра Лієва за власним бажанням.

Активісти звинувачували Лієва у нібито підтримці російської окупації Криму. Йому закидали нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почутити Крим" та підтримку "референдуму" в Криму.

Також нагадаємо, що 1 лютого минулого року СБУ проводили обшуки в ексчиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.