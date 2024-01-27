Руководитель Департамента Минобороны получил подозрение в хищении 1,5 млрд грн на снарядах

У бывшего и действующего чиновника Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" провели обыски. Чиновников подозревают в хищении почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ.
СБУ вручило подозрения чиновникам Минобороны
Эксчиновник Минобороны и действующий руководитель Департамента этого министерства получили подозрения в коррупции.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.
СМИ сообщают, что среди фигурантов дела – Александр Лиев, руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Кроме того, обыски также прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура.
Как установило следствие, бывшие и действующие чиновники Минобороны и руководители аффилированных компаний решили украсть 1,5 млрд грн на приобретение 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.
Так, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с "Львовским арсеналом", после чего Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.
Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.
Схему задокументировала СБУ, а также приняла меры, чтобы выведенные средства были арестованы. Сейчас решается вопрос об их возвращении в госбюджет.
Подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Один из фигурантов был задержан на попытке выехать за пределы Украины, пока он находится под стражей. Вопрос о мерах предосторожности для других фигурантов сейчас решается.
Реакция Минобороны на новое дело о коррупции
В СБУ отметили, что разоблачение схемы и документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова. В самом же Минобороны заявили о продолжении "очистки системы".
Скандал с "Львовским арсеналом"
26 января Министерство обороны Украины отсудило по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Львовский арсенал" более 1,5 млрд грн.
Решение суда вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.
Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с ООО "Львовский арсенал" на поставку партии минометных выстрелов калибра 120 мм и 82 мм на сумму около 1,4 млрд. грн.
Снабжение должно было начаться в декабре текущего года, но ведомство по предоплаченному контракту ничего не получило.
Увольнение Лиева
1 февраля 2023 года временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев написал заявление об увольнении. В Минобороны Украины сообщили об увольнении Александра Лиева по собственному желанию.
Активисты обвиняли Лиева в якобы поддержке российской оккупации Крыма. Его вменяли якобы блокирование доступа украинских военных к маякам, призывы "услышать Крым" и поддержку "референдума" в Крыму.
Также напомним, что 1 февраля прошлого года СБУ проводили обыски у эксчиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками.
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