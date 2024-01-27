Руководитель Департамента Минобороны получил подозрение в хищении 1,5 млрд грн на снарядах

У бывшего и действующего чиновника Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала" провели обыски. Чиновников подозревают в хищении почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ.

СБУ вручило подозрения чиновникам Минобороны

Эксчиновник Минобороны и действующий руководитель Департамента этого министерства получили подозрения в коррупции.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.

СМИ сообщают, что среди фигурантов дела – Александр Лиев, руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Кроме того, обыски также прошли и у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура.

Как установило следствие, бывшие и действующие чиновники Минобороны и руководители аффилированных компаний решили украсть 1,5 млрд грн на приобретение 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

Так, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с "Львовским арсеналом", после чего Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного снаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах, – рассказали в СБУ. Поделиться

Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

Схему задокументировала СБУ, а также приняла меры, чтобы выведенные средства были арестованы. Сейчас решается вопрос об их возвращении в госбюджет.

Подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Один из фигурантов был задержан на попытке выехать за пределы Украины, пока он находится под стражей. Вопрос о мерах предосторожности для других фигурантов сейчас решается.

Реакция Минобороны на новое дело о коррупции

В СБУ отметили, что разоблачение схемы и документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова. В самом же Минобороны заявили о продолжении "очистки системы".

Министерство обороны продолжает бескомпромиссную борьбу с теми, кто разворовывает деньги на закупках оружия. У нас нет места для коррупционеров. Ведем борьбу не только против российских окупантов, но и внутренних предателей. Это изменения, о которых мы предупреждали, и эта работа будет продолжаться, – отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков. Поделиться

Скандал с "Львовским арсеналом"

26 января Министерство обороны Украины отсудило по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Львовский арсенал" более 1,5 млрд грн.

Решение суда вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с ООО "Львовский арсенал" на поставку партии минометных выстрелов калибра 120 мм и 82 мм на сумму около 1,4 млрд. грн.

Снабжение должно было начаться в декабре текущего года, но ведомство по предоплаченному контракту ничего не получило.

Увольнение Лиева

1 февраля 2023 года временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев написал заявление об увольнении. В Минобороны Украины сообщили об увольнении Александра Лиева по собственному желанию.

Активисты обвиняли Лиева в якобы поддержке российской оккупации Крыма. Его вменяли якобы блокирование доступа украинских военных к маякам, призывы "услышать Крым" и поддержку "референдума" в Крыму.

Также напомним, что 1 февраля прошлого года СБУ проводили обыски у эксчиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками.