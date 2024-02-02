В Минобороны отстранили руководителя департамента из-за объявленного подозрения

В Минобороны Украины отстранили руководителя одного из департаментов Тоомаса Нахкура. Поводом для этого стало подозрение, полученное 27 января.

Что известно об отстранении Нахкура

Министр обороны Рустем Умеров отстранил от исполнения служебных обязанностей руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Тоомаса Нахкура.

Соответствующее решение глава Минобороны одобрил 1 февраля по ходатайству своего заместителя Ивана Гаврилюка.

Причина отстранения — объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года, — отметили в министерстве. Поделиться

Что известно о хищении средств на закупки снарядов

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к должностным лицам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".

СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ. Правоохранители задокументировали данные и установили всех лиц, причастных к сделке.

По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В частности, подозрение получили:

бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны;

руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал";

представитель иностранной коммерческой структуры

Одного из подозреваемых, а именно экс-главы департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.