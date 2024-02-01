В Минобороны раскрыли детали работы э-кабинета призывника

Как будет работать э-кабинет призывника

Появление электронного кабинета – очень удобный механизм для всех. Здесь надо понимать, что если мы добились ситуации, когда обновление данных массовое, потому что это можно сделать дома с компьютера, нам тогда гораздо проще организовать систему, когда человек, имеющий специализацию механика-водителя, будет соответствующие задачи выполнять в армии. – объясняет руководитель прессслужбы Минобороны. Поделиться

Павлюк также подчеркнул, что это поможет уменьшить количество ошибок, когда военнообязанными считают лиц, не пригодных к службе.

Представитель Минобороны также отметил, что у военнообязанных могут появиться опасения, что благодаря оперативному обновлению информации в кабинете призывника их смогут быстро забрать в армию.

Однако Павлюк отметил, что "мгновенно" никого забирать не будут, поскольку количество военнообязанных в Украине превышает неотложные потребности армии в дополнительном наборе.

Просто этот процесс станет более качественным, гораздо более удобным... Сейчас идет война и это долг всех, мы делаем все для того, чтобы процесс присоединения к армии был более удобным, прозрачным, более быстрым, более качественным для войска, - объясняет спикер Генштаба. Поделиться

Будет ли усиление наказания за попытки бежать из Украины от мобилизации

В Верховную Раду подали законопроект с предложением изменений в Уголовный кодекс об усилении наказания за попытку нелегально уехать из Украины, убегая от мобилизации.

В документе указывается необходимость внесения изменений в то, что за нелегальное пересечение границы "с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период..." грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За повторное подобное правонарушение или совершенное группой лиц речь уже идет о лишении свободы на срок от 5 до 8 лет.

Вместе с тем отмечается, что лицо может освободиться от ответственности в случае добровольного возвращения в Украину в течение 6 месяцев с момента пересечения границы, которая добровольно заявила о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы Украины.