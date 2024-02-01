В Минобороны раскрыли детали работы э-кабинета призывника

По словам спикера Минобороны Иллариона Павлюка, электронный кабинет призывника позволит значительно упростить отбор военнообязанных в соответствии с конкретными специальностями.
Как будет работать э-кабинет призывника
Павлюк также подчеркнул, что это поможет уменьшить количество ошибок, когда военнообязанными считают лиц, не пригодных к службе.
Представитель Минобороны также отметил, что у военнообязанных могут появиться опасения, что благодаря оперативному обновлению информации в кабинете призывника их смогут быстро забрать в армию.
Однако Павлюк отметил, что "мгновенно" никого забирать не будут, поскольку количество военнообязанных в Украине превышает неотложные потребности армии в дополнительном наборе.
Будет ли усиление наказания за попытки бежать из Украины от мобилизации
В Верховную Раду подали законопроект с предложением изменений в Уголовный кодекс об усилении наказания за попытку нелегально уехать из Украины, убегая от мобилизации.
В документе указывается необходимость внесения изменений в то, что за нелегальное пересечение границы "с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период..." грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
За повторное подобное правонарушение или совершенное группой лиц речь уже идет о лишении свободы на срок от 5 до 8 лет.
Вместе с тем отмечается, что лицо может освободиться от ответственности в случае добровольного возвращения в Украину в течение 6 месяцев с момента пересечения границы, которая добровольно заявила о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-