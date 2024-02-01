У Міноборони розкрили деталі роботи е-кабінету призовника

За словами речника Міноборони Ілларіона Павлюка, електронний кабінет призовника дозволить значно спростити відбір військовозабов'язаних відповідно до конкретних спеціальностей.
Як буде працювати е-кабінет призовника
Павлюк також підкреслив, що це допоможе зменшити кількість помилок, коли військовозабов’язаними вважають осіб, не придатних до служби.
Речник Міноборони також зазначив, що у військовозабов’язаних можуть з’явитись побоювання, що завдяки оперативному оновленню інформації у кабінеті призовника їх зможуть швидко забрати до армії.
Однак Павлюк зазначив, що “миттєво” нікого забирати не будуть, оскільки кількість військовозабов’язаних в Україні перевищує нагальні потреби армії у додатковому наборі.
Чи буде посилення покарання за спроби втекти з України від мобілізації
До Верховної Ради подали законопроєкт із пропозицією змін до Кримінального кодексу щодо посилення покарання за спробу нелегально виїхати з України, тікаючи від мобілізації.
У документі вказується необхідність внесення змін до стосовно того, що за нелегальне перетинання кордону "з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період..." загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
За повторне подібне правопорушення або вчинене групою осіб вже йдеться про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Разом з тим зазначається, що особа може звільнитися від відповідальності у разі добровільного повернення до України впродовж 6 місяців з моменту перетину кордону та яка добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України.
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