У Міноборони розкрили деталі роботи е-кабінету призовника
Категорія
Україна
Дата публікації

У Міноборони розкрили деталі роботи е-кабінету призовника

Ілларіон Павлюк
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника Міноборони Ілларіона Павлюка, електронний кабінет призовника дозволить значно спростити відбір військовозабов'язаних відповідно до конкретних спеціальностей. 

Як буде працювати е-кабінет призовника

Поява електронного кабінету - дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську, - пояснює керівник пресслужби Міноборони.

Павлюк також підкреслив, що це допоможе зменшити кількість помилок, коли військовозабов’язаними вважають осіб, не придатних до служби.

Речник Міноборони також зазначив, що у військовозабов’язаних можуть з’явитись побоювання, що завдяки оперативному оновленню інформації у кабінеті призовника їх зможуть швидко забрати до армії.

Однак Павлюк зазначив, що “миттєво” нікого забирати не будуть, оскільки кількість військовозабов’язаних в Україні перевищує нагальні потреби армії у додатковому наборі.

Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним... Зараз іде війна і це обов'язок всіх, ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська, - пояснює речник Генштабу.

Чи буде посилення покарання за спроби втекти з України від мобілізації

До Верховної Ради подали законопроєкт із пропозицією змін до Кримінального кодексу щодо посилення покарання за спробу нелегально виїхати з України, тікаючи від мобілізації.

У документі вказується необхідність внесення змін до стосовно того, що за нелегальне перетинання кордону "з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період..." загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За повторне подібне правопорушення або вчинене групою осіб вже йдеться про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Разом з тим зазначається, що особа може звільнитися від відповідальності у разі добровільного повернення до України впродовж 6 місяців з моменту перетину кордону та яка добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України.

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