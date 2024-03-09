Міноборони провело позапланові інспекції складів з сухпайками для ЗСУ

Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції військових складів у східній та центральній частині України

Міноборони інспектувало склади з сухими пайками для військових

Мета — проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів (сухпайків для військових).

Про це повідомляє Міноборони.

За словами Половенка, він отримав чимало нарікань на пайки.

До 15-го польового набору входять 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менш як 3 500 кілокалорій.

Тобто, цих два польові набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-а норма. На жаль, склалася така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-ту норму. Віталій Половенко Заступник міністра оборони України

Крім цього, заступник міністра оборони наголосив, що востаннє закупівля пайка 15-ї норми відбулася в кінці 2022 року. Вся партія була вилучена через невідповідність лабораторних вимог.

Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки. Поширити

Тому, Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі..

ДОТ закупить продукти для ЗСУ без Prozorro

Для того, щоб забезпечення Збройних сил України харчуванням відбулося вчасно, Державний оператор тилу (ДОТ) укладатиме договори із постачальниками в межах чинного законодавства без застосування електронної системи Prozorro.

Про це йдеться у релізі ДОТ.

Зазначається, що зараз ключова задача ДОТ — забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових з другого кварталу.

Щоб забезпечення було вчасним, будемо укладати договори з постачальниками в межах чинного законодавства без використання електронної системи Prozorro, — сказав гендиректор «Державного оператора тилу» Арсен Жумаділов.

В установі вважають, що підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатиметься за рахунок ІТ-системи для збору заявок на поставку продуктів харчування військовим частинам, розробленої командою ДОТ.