Міноборони вперше оголосило закупівлю дронів через Prozorro
Категорія
Економіка
Дата публікації

Міноборони вперше оголосило закупівлю дронів через Prozorro

Міноборони України
Міноборони

«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК).

Міноборони вперше оголосило закупівлю дронів через Prozorro

Загальна очікувана вартість — майже 3 млрд грн (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію, йдеться у повідомленні.

Оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня. Планується закупити: БпАК типу DJI Mavic 3E — 15 000 одиниць. Очікувана вартість — 2 млрд 550 000 грн (без ПДВ); БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal — 5000 одиниць. Очікувана вартість — 989 млн грн (без ПДВ).

Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій, уточнили в пресслужбі Міноборони.

Кількість українського озброєння на фронті виросла

Наразі зразків нової зброї вітчизняного виробництва значно більше, ніж у січні-лютому минулого року. У Міноборони зазначили, що робота з модернізації озброєння в Україні ведеться постійно.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, почалося виробництво нових зразків озброєння — САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників і стрілецької зброї.

Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів, йдеться у заяві Міноборони.

В оборонному відомстві додають, що кодифікація (тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО) дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

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