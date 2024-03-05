Міноборони вперше оголосило закупівлю дронів через Prozorro

Загальна очікувана вартість — майже 3 млрд грн (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію, йдеться у повідомленні.

Оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня. Планується закупити: БпАК типу DJI Mavic 3E — 15 000 одиниць. Очікувана вартість — 2 млрд 550 000 грн (без ПДВ); БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal — 5000 одиниць. Очікувана вартість — 989 млн грн (без ПДВ).

Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій, уточнили в пресслужбі Міноборони.

Кількість українського озброєння на фронті виросла

Наразі зразків нової зброї вітчизняного виробництва значно більше, ніж у січні-лютому минулого року. У Міноборони зазначили, що робота з модернізації озброєння в Україні ведеться постійно.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, почалося виробництво нових зразків озброєння — САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників і стрілецької зброї.

Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів, йдеться у заяві Міноборони.

В оборонному відомстві додають, що кодифікація (тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО) дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.