Минобороны впервые объявило закупку дронов через Prozorro
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Экономика
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Минобороны впервые объявило закупку дронов через Prozorro

Минобороны Украины
Минобороны
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Агентство оборонных закупок Министерства обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК).

Минобороны впервые объявило закупку дронов через Prozorro

Общая ожидаемая стоимость – около 3 млрд грн (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.

Закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения. Это позволит конкурентно закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию, говорится в сообщении.

Объявление опубликовано в Prozorro 4 марта. Планируется закупить: БпАК типа DJI Mavic 3E – 15000 единиц. Ожидаемая стоимость – 2 млрд 550 000 грн (без НДС); БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5000 единиц. Ожидаемая стоимость – 989 млн грн (без НДС).

Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений, уточнили в пресс-службе Минобороны.

Количество украинского вооружения на фронте выросло

В настоящее время образцов нового оружия отечественного производства значительно больше, чем в январе-феврале прошлого года. В Минобороны отметили, что работа по модернизации вооружения в Украине ведется постоянно.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, началось производство новых образцов вооружения - САУ "Богдана", систем РЭБ, беспилотников, стрелкового оружия.

Мы делаем все возможное, чтобы со временем Украина была максимально самодостаточна в обеспечении Сил обороны необходимым оружием. При этом подчеркиваю, что на этапе ускорения развития отечественной "оборонки" поддержка наших партнеров, финансовые и технологические инвестиции очень важны. Нам важно создавать совместные производства оружия, заключать долгосрочные контракты в формате международных консорциумов.

Кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его из государственного бюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

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