ВСУ поразили станцию РЭБ и систему ПВО армии РФ

В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 09.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 58 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 70 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гранов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новосадово, Терны, Ямполевка, Николаевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов, в том числе по Херсону и Осокоровке, Бериславу, Одрадокаменке, Токаревке, Антоновке, Станиславу Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 средству противовоздушной обороны противника.