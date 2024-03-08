ВСУ отбили 74 атаки армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили 74 атаки армии РФ — Генштаб

ВСУ
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Источник:  online.ua

Украинские военные в течение суток отразили 74 атаки преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и технике.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 7 ракет, нанесли 67 авиаударов и совершили 79 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • В Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, в том числе Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Новотягинка.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в том числе по двум Р-330Ж "Житель" и 1 составу боеприпасов противника.

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