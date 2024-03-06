Отмечается, что за сутки враг выпустил по Украине 5 ракет, нанес 75 авиаударов и совершил 65 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении силами обороны отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.