ВСУ в течение суток отразили 76 атак армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в течение суток отразили 76 атак армии РФ — Генштаб

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинские военные в течение суток 76 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли врагу многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки враг выпустил по Украине 5 ракет, нанес 75 авиаударов и совершил 65 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении силами обороны отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении в течение суток противник штурмовых действий не вел.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Делают невозможное. В Минобороны Британии оценили уничтожение ВСУ корабля РФ "Сергей Котов"
Уничтожение корабля Сергей Котов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали пятерых лейтенантов и капитана армии РФ — фото
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ в ближайшее время стабилизируют ситуацию на фронте — командующий Сухопутными войсками.
Танк ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?