Украинские военные в течение суток 76 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли врагу многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки враг выпустил по Украине 5 ракет, нанес 75 авиаударов и совершил 65 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении силами обороны отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении в течение суток противник штурмовых действий не вел.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.
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