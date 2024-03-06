По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, ситуация на фронте остается тяжелой, однако контролируемой.
Что известно о планах ВСУ стабилизировать линию фронта в ближайшее время
Павлюк отметил, что украинские военные в текущем году планируют проведение ряда контратак для стабилизации линии фронта.
По его словам, сейчас российские оккупанты прилагают максимум усилий для оккупации украинских территорий накануне президентских выборов в РФ.
Павлюк подчеркнул, что в соответствии с перехваченными разведкой разговорами российских военных преступников, враг бросает на штурмы даже мобилизованных несколько недель назад без соответствующей подготовки.
Что известно о самых горячих участках фронта
Он подчеркнул, что в настоящее время остается несколько горячих участков фронта, в частности, в районах Авдеевки и Временного Яра Донецкой области, а также вблизи Тернов и Лимана.
Павлюк отметил, что на этих направлениях ведутся тяжелые бои, однако украинские военные уверенно держат оборону и наносят российским оккупантам многочисленные потери.
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