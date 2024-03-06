По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, ситуация на фронте остается тяжелой, однако контролируемой.

Что известно о планах ВСУ стабилизировать линию фронта в ближайшее время

Павлюк отметил, что украинские военные в текущем году планируют проведение ряда контратак для стабилизации линии фронта.

По его словам, сейчас российские оккупанты прилагают максимум усилий для оккупации украинских территорий накануне президентских выборов в РФ.

Павлюк подчеркнул, что в соответствии с перехваченными разведкой разговорами российских военных преступников, враг бросает на штурмы даже мобилизованных несколько недель назад без соответствующей подготовки.

Всё делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально произвести перегруппировку для вывода частей, требующих восстановления, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется, – отметил командующий Сухопутными силами ВСУ. Поделиться

Что известно о самых горячих участках фронта

Он подчеркнул, что в настоящее время остается несколько горячих участков фронта, в частности, в районах Авдеевки и Временного Яра Донецкой области, а также вблизи Тернов и Лимана.

Павлюк отметил, что на этих направлениях ведутся тяжелые бои, однако украинские военные уверенно держат оборону и наносят российским оккупантам многочисленные потери.