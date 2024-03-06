За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, ситуація на фронті залишається важкою, проте контрольованою.
Що відомо про плани ЗСУ стабілізувати лінію фронту найближчим часом
Павлюк зазначив, що українські військові цього року планують проведення низки контратак для стабілізації лінії фронту.
За його словами, наразі російські окупанти прикладають максимум зусиль для окупації українських територій напередодні президентських виборів в РФ.
Павлюк підкреслив, що відповідно до перехоплених розвідкою розмов російських військових злочинців, ворог кидає на штурми навіть мобілізованих кілька тижнів тому без відповідної підготовки.
Що відомо про найбільш гарячі ділянки фронту
Він підкреслив, що наразі залишається кілька гарячих ділянок фронту, зокрема, в районах Авдіївки та Часового Яру на Донеччині, а також поблизу Тернів та біля Лиману.
Павлюк зазначив, що на цих напрямках точаться важкі бої, однак українські військові впевненно тримають оборону та завдають російським окупантам численних втрат.
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