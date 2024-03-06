ЗСУ стабілізують ситуацію на фронті найближчим часом — командувач Сухопутних військ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ стабілізують ситуацію на фронті найближчим часом — командувач Сухопутних військ

Танк ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, ситуація на фронті залишається важкою, проте контрольованою. 

Що відомо про плани ЗСУ стабілізувати лінію фронту найближчим часом

Павлюк зазначив, що українські військові цього року планують проведення низки контратак для стабілізації лінії фронту.

За його словами, наразі російські окупанти прикладають максимум зусиль для окупації українських територій напередодні президентських виборів в РФ.

Павлюк підкреслив, що відповідно до перехоплених розвідкою розмов російських військових злочинців, ворог кидає на штурми навіть мобілізованих кілька тижнів тому без відповідної підготовки.

Все робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наша задача — стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується, — зазначив командувач Сухопутних сил ЗСУ.

Що відомо про найбільш гарячі ділянки фронту

Він підкреслив, що наразі залишається кілька гарячих ділянок фронту, зокрема, в районах Авдіївки та Часового Яру на Донеччині, а також поблизу Тернів та біля Лиману.

Павлюк зазначив, що на цих напрямках точаться важкі бої, однак українські військові впевненно тримають оборону та завдають російським окупантам численних втрат.

Я думаю, що ми найближчим часом стабілізуємо ситуацію і зробимо все, щоб війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу, — підкреслив командувач Сухопутних сил.

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