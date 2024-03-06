Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

У нас не просто гаряче, а навіть супер гаряче. Інтенсивно ворог намагається далі просунутись по всій лінії зіткнення по всьому нашому напрямку. Безпосередньо район Первомайського, Невельське: задіюється техніка вся, що в них є. Колісна техніка, танки, БМП. І максимально пруть, - зазначає Цехоцький. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти почали використовувати FPV-дрони для розмінування територій.

І на сьогодні, ми це бачимо, вони своїми FPV-дронами намагаються пробити наші мінні загородження, тобто кидають просто по полях для того, щоб зробити прохід для техніки, - розповідає військовий. Поширити

Що відомо про дії у відповідь українських військових

Він підкреслив, що паралельно з тим працюють українські оператори дронів, які дістають та нищать ворожу техніку навіть за межами другої лінії оборони окупантів.

Цехоцький підкреслив, що ефективно працює артилерія ЗСУ. На штурмі російські окупанти посилають погано навчених мобілізованих росіян, які не мають навичок тактики ведення бою, однак добре екіпіровані, озброєні.