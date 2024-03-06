Армія РФ продовжує активні спроби наступу в районі Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ продовжує активні спроби наступу в районі Авдіївки

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, в районі Авдіївки на Донеччині неймовірно запекле протистояння українських військових із підрозділами російських окупантів. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

У нас не просто гаряче, а навіть супер гаряче. Інтенсивно ворог намагається далі просунутись по всій лінії зіткнення по всьому нашому напрямку. Безпосередньо район Первомайського, Невельське: задіюється техніка вся, що в них є. Колісна техніка, танки, БМП. І максимально пруть, - зазначає Цехоцький.

Він підкреслив, що російські окупанти почали використовувати FPV-дрони для розмінування територій.

І на сьогодні, ми це бачимо, вони своїми FPV-дронами намагаються пробити наші мінні загородження, тобто кидають просто по полях для того, щоб зробити прохід для техніки, - розповідає військовий.

Що відомо про дії у відповідь українських військових

Він підкреслив, що паралельно з тим працюють українські оператори дронів, які дістають та нищать ворожу техніку навіть за межами другої лінії оборони окупантів.

Цехоцький підкреслив, що ефективно працює артилерія ЗСУ. На штурмі російські окупанти посилають погано навчених мобілізованих росіян, які не мають навичок тактики ведення бою, однак добре екіпіровані, озброєні.

Ззаду стоять заградотряди. Це "елітні" військові, можуть бути представники якихось спецслужб. По перехватах ми чуємо, що вони ловлять своїх, яких послали на штурм. У них, мобілізованих, морально-психологічний стан дуже на низькому рівні. Нам треба розуміти це і не давати можливості їм ловити ейфорію, яку вони впіймали в Авдіївці, - зазначає військовий.

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