За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, в районі Авдіївки на Донеччині неймовірно запекле протистояння українських військових із підрозділами російських окупантів.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Він підкреслив, що російські окупанти почали використовувати FPV-дрони для розмінування територій.
Що відомо про дії у відповідь українських військових
Він підкреслив, що паралельно з тим працюють українські оператори дронів, які дістають та нищать ворожу техніку навіть за межами другої лінії оборони окупантів.
Цехоцький підкреслив, що ефективно працює артилерія ЗСУ. На штурмі російські окупанти посилають погано навчених мобілізованих росіян, які не мають навичок тактики ведення бою, однак добре екіпіровані, озброєні.
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