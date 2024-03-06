По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, в районе Авдеевки Донецкой области невероятно ожесточенное противостояние украинских военных с подразделениями российских оккупантов.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Он подчеркнул, что российские оккупанты начали использовать FPV-дроны для разминирования территорий.
Что известно о ответных действиях украинских военных
Он подчеркнул, что параллельно работают украинские операторы дронов, которые достают и уничтожают вражескую технику даже за пределами второй линии обороны оккупантов.
Цехоцкий подчеркнул, что эффективно работает артиллерия ВСУ. На штурме российские оккупанты посылают плохо обученных мобилизованных россиян, не имеющих навыков тактики ведения боя, однако хорошо экипированные, вооруженные.
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