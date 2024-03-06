По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, в районе Авдеевки Донецкой области невероятно ожесточенное противостояние украинских военных с подразделениями российских оккупантов.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

У нас не просто горячее, а даже супер горячее. Интенсивно враг пытается продвинуться дальше по всей линии столкновения по всему нашему направлению. Непосредственно район Первомайского, Невельское: задействуется техника вся, что у них есть. Колесная техника, танки, БМП. И максимально прут, – отмечает Цехоцкий. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты начали использовать FPV-дроны для разминирования территорий.

И на сегодняшний день, мы это видим, они своими FPV-дронами пытаются пробить наши минные заграждения, то есть бросают просто по полям для того, чтобы сделать проход для техники, - рассказывает военный. Поделиться

Что известно о ответных действиях украинских военных

Он подчеркнул, что параллельно работают украинские операторы дронов, которые достают и уничтожают вражескую технику даже за пределами второй линии обороны оккупантов.

Цехоцкий подчеркнул, что эффективно работает артиллерия ВСУ. На штурме российские оккупанты посылают плохо обученных мобилизованных россиян, не имеющих навыков тактики ведения боя, однако хорошо экипированные, вооруженные.