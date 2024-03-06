Армия РФ продолжает активные попытки наступления в районе Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продолжает активные попытки наступления в районе Авдеевки

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, в районе Авдеевки Донецкой области невероятно ожесточенное противостояние украинских военных с подразделениями российских оккупантов.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

У нас не просто горячее, а даже супер горячее. Интенсивно враг пытается продвинуться дальше по всей линии столкновения по всему нашему направлению. Непосредственно район Первомайского, Невельское: задействуется техника вся, что у них есть. Колесная техника, танки, БМП. И максимально прут, – отмечает Цехоцкий.

Он подчеркнул, что российские оккупанты начали использовать FPV-дроны для разминирования территорий.

И на сегодняшний день, мы это видим, они своими FPV-дронами пытаются пробить наши минные заграждения, то есть бросают просто по полям для того, чтобы сделать проход для техники, - рассказывает военный.

Что известно о ответных действиях украинских военных

Он подчеркнул, что параллельно работают украинские операторы дронов, которые достают и уничтожают вражескую технику даже за пределами второй линии обороны оккупантов.

Цехоцкий подчеркнул, что эффективно работает артиллерия ВСУ. На штурме российские оккупанты посылают плохо обученных мобилизованных россиян, не имеющих навыков тактики ведения боя, однако хорошо экипированные, вооруженные.

Сзади стоят заградотряды. Это "элитные" военные, могут быть представители каких-нибудь спецслужб. По перехватам мы слышим, что они ловят своих, которых послали на штурм. У них, мобилизованное, морально-психологическое состояние очень на низком уровне. Нам нужно понимать это и не давать возможности им ловить эйфорию, которую они поймали в Авдеевке, – отмечает военный.

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