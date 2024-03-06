ЗСУ протягом доби відбили 76 атак армії РФ — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ протягом доби відбили 76 атак армії РФ — Генштаб

Військові ЗСУ
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Джерело:  online.ua

Українські військові протягом доби 76 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали ворогу численних втрат. 

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що за добу ворог випустив по Україні 5 ракет, завдав 75 авіаударів та здійснив 65 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

  • На Куп’янському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

  • На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

  • На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

  • На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

  • На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника.

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