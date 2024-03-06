ЗСУ ліквідували пʼятьох лейтенантів та капітана армії РФ — фото

В Україні розкрили ще одну партію ліквідованих військових Росії. До неї переважно увійшли самі лише лейтенанти та капітан.

Що відомо про ліквідацію російських військових

Про успішно ліквідованих російських військових відзвітував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Військовий ЗСУ розкрив шість облич та імен. Зокрема серед них:

Капітан Кузуб Павло;

старший лейтенант Азізов Ахмет;

старший лейтенант Володін Артур

офіцер (звання під питанням) Павло Массов;

лейтенант Писарєв Віталій;

лейтенант Шевельов Олександр;

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських загарбників, тож загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в Україну збільшилися до близько 420 270 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще один корабель, 21 танк та 50 артсистем ворога.

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби “Зоопарк-1”.