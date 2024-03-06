ВСУ ликвидировали пятерых лейтенантов и капитана армии РФ — фото

В Украине раскрыта еще одна партия ликвидированных военных России. В нее преимущественно вошли только лейтенанты и капитан.
Что известно о ликвидации российских военных
Об успешно ликвидированных российских военных отчитался офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Военный ВСУ раскрыл шесть лиц и имен. В том числе среди них:
Капитан Кузуб Павел;
старший лейтенант Азизов Ахмет;
старший лейтенант Володин Артур
офицер (звание под вопросом) Павел Массов;
лейтенант Писарев Виталий;
лейтенант Шевелев Александр;
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1250 российских захватчиков, так что общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до около 420 270 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще один корабль, 21 танк и 50 артсистем врага.
Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".
Подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны поражен вражеский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
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