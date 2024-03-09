ЗСУ уразили станцію РЕБ та систему ППО армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 09.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Часів Яр, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли по районах понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон та Осокорівка, Берислав, Одрадокам'янка, Токарівка, Антонівка, Станіслав Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 засобу протиповітряної оборони противника.