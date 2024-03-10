Як повідомляють українські захисники, станом на 9-10 березня найактивніше армія РФ атакує на Новопавлівському напрямку: саме там, за підтримки авіації, вона понад 30 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.

Що відбувається на фронті 9-10 березня

Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення.

Загалом російські загарбники завдали 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснили 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських сил та мирних населених пунктах.

Під артилерійський вогонь ворога потрапили понад 110 міст та сіл України.

На Лиманському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 7 атак армії РФ, а на Бахмутському — 6 атак противника.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське. Поширити

На Оріхівському напрямку російські загарбники 8 разів намагалися прорватися в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового, що на Запоріжжі.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку бійці ЗСУ успішно продовжують утримувати свої позиції.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів. Поширити

Втрати армії РФ станом на 10 березня: