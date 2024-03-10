Як повідомляють українські захисники, станом на 9-10 березня найактивніше армія РФ атакує на Новопавлівському напрямку: саме там, за підтримки авіації, вона понад 30 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.
Що відбувається на фронті 9-10 березня
Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення.
Загалом російські загарбники завдали 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснили 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських сил та мирних населених пунктах.
Під артилерійський вогонь ворога потрапили понад 110 міст та сіл України.
На Лиманському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили 7 атак армії РФ, а на Бахмутському — 6 атак противника.
На Оріхівському напрямку російські загарбники 8 разів намагалися прорватися в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового, що на Запоріжжі.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку бійці ЗСУ успішно продовжують утримувати свої позиції.
Втрати армії РФ станом на 10 березня:
особового складу — близько 424060 (+900) осіб
танків — 6731 (+19) од,
бойових броньованих машин — 12850 (+27) од,
артилерійських систем — 10466 (+38) од,
РСЗВ — 1015 (+3) од,
засоби ППО — 709 (+2) од,
літаків — 347 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8082 (+41),
крилаті ракети — 1919 (+0),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 13752 (+69) од,
спеціальна техніка — 1672 (+6)
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