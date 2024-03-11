Украина строит три полосы фортификаций на 2 тыс км — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина строит три полосы фортификаций на 2 тыс км — Зеленский

Владимир Зеленский
фортификации
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На ней выслушали строительство командования ВСУ и отчет о возведении оборонительных фортификаций.

Что обсудили на Ставке

Зеленский сообщил, что на заседании выслушали подробные сведения от командования по ситуации на поле боя.

Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты.

Также с докладами выступили министр обороны Рустем Умеров и глава Минстратегпрома Александр Камышин по обеспечению фронта всем необходимым - фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения и собственное производство.

Другая важная тема – фортификация. Отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Минобороны показало возведение оборонных рубежей

Напомним, что 8 марта на официальном сайте оборонного ведомства опубликовали фото строительства рубежей, в частности, в Сумской области и Запорожье.

Инспекцию работ в ходе поездки проводил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Объективно в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Вовлечены новые силы и технические возможности. Правительство выделило необходимые средства, – сказал Гаврилюк.

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