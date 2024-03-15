Держдеп США засудив псевдовибори Путіна на окупованих територіях України

США не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.

У США відреагували на “вибори” президента РФ на окупованих українських територіях

Як заявив речник Держдепу США Метью Міллер, США засуджують постійні зусилля Росії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України шляхом проведення фейкових виборів на окупованих українських територіях.

Щоб було зрозуміло, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим — це Україна, — заявив Міллер. Поширити

Він додав, що результати цих виборів будуть продиктовані Москвою і не можуть відображати вільне волевиявлення цих громадян України, яких примушують на них голосувати.

Цей спектакль лише ще більше продемонструє нехтування Росією своїх зобов'язань за міжнародним правом. Метью Міллер Речник Держдепу США

Він повідомив, що США продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, що підривають суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність вільних країн, включно з тими, хто служить спостерігачами на фейкових виборах Кремля на окупованих територіях України.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.