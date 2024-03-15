Держдеп США засудив псевдовибори Путіна на окупованих територіях України

США не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.
У США відреагували на “вибори” президента РФ на окупованих українських територіях
Як заявив речник Держдепу США Метью Міллер, США засуджують постійні зусилля Росії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України шляхом проведення фейкових виборів на окупованих українських територіях.
Він додав, що результати цих виборів будуть продиктовані Москвою і не можуть відображати вільне волевиявлення цих громадян України, яких примушують на них голосувати.
Він повідомив, що США продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, що підривають суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність вільних країн, включно з тими, хто служить спостерігачами на фейкових виборах Кремля на окупованих територіях України.
Що відомо про вибори президента Росії
Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.
У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.
На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.
Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.
Напередодні очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України. Спільну заяву підписали голови комітетів із 20 країн — України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.
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