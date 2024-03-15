Росіяни планують фальсифікувати вибори за допомогою мертвих солдатів РФ — ГУР

Керівництво Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у війні проти України голосувати на виборах президента навіть не зʼявляючись на виборчі дільниці.

У РФ вигадали новий спосіб фальсифікувати псевдовибори Путіна

Як зазаначили в ГУР, До числа "виборців" планують додати і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон.

Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів. Згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління МО РФ критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні, — йдеться у повідомленні. Поширити

У ГУР зазначили, що для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток — достатньо фотокопії документів.

Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців путіна, залучивши до "голосування" "мертві душі", повідомили у розвідці.

У ГУР зазначили, що зважаючи на втрати військ РФ в Україні "кількість тих, хто у такий спосіб "підтримає" Путіна може виявитися досить значною".

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

У Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах" президента РФ.

Напередодні очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України. Спільну заяву підписали голови комітетів із 20 країн — України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.

У Держдепі також заявили, що США не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.