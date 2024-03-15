РФ змінила головнокомандувача флоту після знищення ЗСУ російських кораблів — британська розвідка

Що призвело до зміни головнокомандувача флоту РФ

Як зазначається у зведенні, звільнення адмірала Євменова сталося після відставки другого командувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року і послідувало за втратою корвету "Сергій Котів" 5 березня 2024 року, дев'ятого великого судна, втраченого внаслідок дій України з моменту вторгнення Росії в Україну.

За даними британської розвідки, хоча адмірал Моїсеєв був кадровим підводником, до призначення на посаду командувача Північного флоту він командував Чорноморським флотом у період з 2018 до 2019 року.

Ймовірно, перше завдання адмірала Моїсеєва на посаді головкому ВМФ буде стабілізація безпеки ситуації на Чорному морі та зміни, спрямовані на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Які втрати Чорноморського флоту РФ через атаки українських військових

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

У ГУР напередодні повідомляли, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Також 14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель “Цезар Куніков” поблизу Алупки у Криму.

31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 “Івановець” на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель “Новочеркаськ” був уражений ракетами “Storm Shadow”.