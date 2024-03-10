Армія РФ перевозить ремонтні бази кораблів з Криму після ударів ЗСУ — АТЕШ

Партизани регулярно фіксують перевезення російських суднових двигунів з Криму у бік Тамані.

АТЕШ доповів про ситуацію в окупованому Криму

Як зазначається, Росія переносить ремонтні бази кораблів з Криму в бік Тамані.

Ймовірно, що окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську. У місті, де тепер розташована база Чорноморського флоту.

Партизани зауважили, що причиною цього є успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму.

Впевнені, що Чорноморський флот перетвориться на річкову болотну флотилію. Або буде повністю знищено. Поширити

Що відомо про знищення російських кораблів

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

У ГУР напередодні повідомляли, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Також 14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель “Цезар Куніков” поблизу Алупки у Криму.

31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 “Івановець” на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель “Новочеркаськ” був уражений ракетами “Storm Shadow”.

13 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по Севморзаводу було уражено підводний човен “Ростов-на-Дону” та великий десантний корабель “Мінськ”.