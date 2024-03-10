Армия РФ перевозит ремонтные базы кораблей из Крыма после ударов ВСУ — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ перевозит ремонтные базы кораблей из Крыма после ударов ВСУ — АТЕШ

Крим
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Источник:  АТЕШ

Партизаны регулярно фиксируют перевозку российских судовых двигателей из Крыма в сторону Тамани.

АТЕШ доложил о ситуации в оккупированном Крыму

Как говорится, Россия переносит ремонтные базы кораблей из Крыма в сторону Тамани.

Вероятно, что оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных судов в Новороссийске. В городе, где сейчас расположена база Черноморского флота.

Партизаны отметили, что причиной этого успешные удары Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму.

Уверены, что Черноморский флот превратится в речную болотную флотилию. Или будет полностью уничтожено.

Что известно об уничтожении российских кораблей

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Также 14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".

13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".

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