Розвідка Британії озвучила наслідки знищення корабля РФ "Сергій Котов"
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії озвучила наслідки знищення корабля РФ "Сергій Котов"

Міноборони Британії
Котов

Україна за останні п'ять тижнів потопила три військових російських кораблів, продовжуючи обмежувати свободу маневру Чорноморського флоту РФ.

Які наслідки для РФ має знищення ЗСУ корабля "Сергій Котов"

Як зазначається у зведенні, 5 березня у Головному управлінні розвідки України заявили, що атакували та потопили російський патрульний корабель "Сергій Котов" неподалік Керченської протоки у східній частині Чорного моря.

У ГУР повідомили, що під час атаки на корабель "Сергій Котов" використовувалися морські безпілотні надводні транспортні засоби Magura V5. Дрони того ж типу використовувалися при атаці на російський десантний корабель року "Цезар Куніков" 14 лютого 2024 року

За даними британської розвідки, "Сергій Котов" вступив до складу Чорноморського флоту лише у липні 2022 року. Раніше він зазнав нападу БПЛА у липні та вересні 2023 року, отримав незначні пошкодження і в обох випадках незабаром повернувся до ладу.

Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів. Ймовірно через втрату ЧФ 15 лютого 2024 року був відправлений у відставку командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі, — зазначають у Міноборони Британії.

Знищення корабля "Сергій Котов": що відомо

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

У ГУР напередодні повідомляли, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Як повідомили у ВМС України, на борту знищеного корабля мав бути ще й бойовий гелікоптер.

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

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