Разведка Британии озвучила последствия уничтожения корабля РФ "Сергей Котов"

Украина за последние пять недель потопила три военных российских корабля, продолжая ограничивать свободу маневра Черноморского флота РФ.

Какие последствия для РФ имеет уничтожение ВСУ корабля "Сергей Котов"

Как отмечается в своде, 5 марта в Главном управлении разведки Украины заявили, что атаковали и потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" недалеко от Керченского пролива в восточной части Черного моря.

В ГУР сообщили, что при атаке на корабль "Сергей Котов" использовались морские беспилотные надводные транспортные средства Magura V5. Дроны того же типа использовались при атаке на российский десантный корабль года "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 March 2024.



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По данным британской разведки, "Сергей Котов" вступил в состав Черноморского флота только в июле 2022 года. Ранее он получил нападение БПЛА в июле и сентябре 2023 года, получил незначительные повреждения и в обоих случаях вскоре вернулся в строй.

Это третье судно Черноморского флота России, которое затонуло за последние пять недель. Вероятно, из-за потери ЧФ 15 февраля 2024 года был отправлен в отставку командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. Украина продолжает ограничивать свободу маневра ВМФ России в Черном море, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Уничтожение корабля "Сергей Котов": что известно

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Как сообщили в ВМС Украины, на борту уничтоженного корабля должен быть еще и боевой вертолет.