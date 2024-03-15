РФ сменила главнокомандующего флотом после уничтожения ВСУ российских кораблей – британская разведка

Что привело к смене главнокомандующего флотом РФ

Как отмечается в своде, освобождение адмирала Евменова произошло после отставки второго командующего Черноморским флотом с февраля 2022 года и последовало за потерей корвета "Сергей Котов" 5 марта 2024 года, девятого крупного судна, утраченного в результате действий Украины с момента вторжения России в Украину.

По данным британской разведки, хотя адмирал Моисеев был кадровым подводником, до назначения на должность командующего Северным флотом он командовал Черноморским флотом в период с 2018 по 2019 год.

Вероятно, первой задачей адмирала Моисеева в должности главка ВМФ будет стабилизация безопасности ситуации на Черном море и изменения, направленные на повышение боеспособности Черноморского флота в регионе, — отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Какие потери Черноморского флота РФ из-за атак украинских военных

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Также 14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 - большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".