РФ сменила главнокомандующего флотом после уничтожения ВСУ российских кораблей – британская разведка

Британская разведка проанализировала смену главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации.
Что привело к смене главнокомандующего флотом РФ
Как отмечается в своде, освобождение адмирала Евменова произошло после отставки второго командующего Черноморским флотом с февраля 2022 года и последовало за потерей корвета "Сергей Котов" 5 марта 2024 года, девятого крупного судна, утраченного в результате действий Украины с момента вторжения России в Украину.
По данным британской разведки, хотя адмирал Моисеев был кадровым подводником, до назначения на должность командующего Северным флотом он командовал Черноморским флотом в период с 2018 по 2019 год.
Какие потери Черноморского флота РФ из-за атак украинских военных
В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.
Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.
В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.
Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.
Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.
Также 14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки в Крыму.
31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 - большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".
13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск".
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