Сирський відвідав Авдіївський напрямок. Які рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський відвідав Авдіївський напрямок. Які рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ

Олександр Сирський
сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Авдіївському напрямку. Він разом з командирами розглянув оптимальні варіанти дій українських військ та заходів для зміцнення оборони.

Сирський доповів про рішення щодо Авдіївського напрямку

Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку, — констатував генерал.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Як розповів Сирський, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами.

Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ, — розповів головнокомандувач ЗСУ про тактику ворога.

В цих умовах, як каже генерал, найбільш ефективним способом ведення оборони є — знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

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