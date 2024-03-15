Сирський відвідав Авдіївський напрямок. Які рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Авдіївському напрямку. Він разом з командирами розглянув оптимальні варіанти дій українських військ та заходів для зміцнення оборони.
Сирський доповів про рішення щодо Авдіївського напрямку
За його словами, спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку
Як розповів Сирський, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами.
В цих умовах, як каже генерал, найбільш ефективним способом ведення оборони є — знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.
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