Сирський відвідав Авдіївський напрямок. Які рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Авдіївському напрямку. Він разом з командирами розглянув оптимальні варіанти дій українських військ та заходів для зміцнення оборони.

Сирський доповів про рішення щодо Авдіївського напрямку

Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку, — констатував генерал. Поширити

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Як розповів Сирський, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами.

Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ, — розповів головнокомандувач ЗСУ про тактику ворога. Поширити