Сирський заявляє про старт ротацій на передовій

14 березня Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський офіційно підтвердив запуск процесу ротацій та заміни частин і підрозділів, що протягом тривалого часу виконують бойові завдання на передовій.
Процес ротацій на фронті уже розпочався
За його словами, це дасть можливість стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан українських захисників.
Окрім того, генерал-полковник розкрив деталі свого візиту на Запорізький напрямок і запевнив, що в ході роботи там прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад.
Що відбувається на Запорізькому напрямку
Як повідомляє Олександ Сирський, російські загарьники не припиняють атакувати позиції бійців ЗСУ в районах Роботине, Вербове, проте значних успіхів у ворога на цій ділянці фронту немає.
За словами Олександра Сирського, у цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.
Він також звертає увагу на те, що протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу.
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