Сирський заявляє про старт ротацій на передовій

14 березня Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський офіційно підтвердив запуск процесу ротацій та заміни частин і підрозділів, що протягом тривалого часу виконують бойові завдання на передовій.

Процес ротацій на фронті уже розпочався

Позитивом є те що, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, це дасть можливість стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан українських захисників.

Окрім того, генерал-полковник розкрив деталі свого візиту на Запорізький напрямок і запевнив, що в ході роботи там прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Як повідомляє Олександ Сирський, російські загарьники не припиняють атакувати позиції бійців ЗСУ в районах Роботине, Вербове, проте значних успіхів у ворога на цій ділянці фронту немає.

Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою, — наголошує Головнокомандувач ЗСУ. Поширити

За словами Олександра Сирського, у цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.