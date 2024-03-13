Як повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, 13 березня він відвідав бойові позиції двох бригад на сході України.

Сирський розповів про ситуацію на сході

За словами Олександра Сирського, він попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування російських загарбників у глибину українських територій.

Після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він також звернув увагу на те, що оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною.

Що важливо розуміти, армія РФ не зупиняє наступальні дії, концентруючи свої зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

Росія зазнає шалених втрат у війні проти України

Головнокомандувач ЗСУ також зазначає, що в результаті масштабних втрат активність окупантів на інших ділянках фронту помітно знизилась.

Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів, — наголошує Олександр Сирський. Поширити

Попри те, що російські загарбники продовжують свій наступ, всі населені пункти все одно залишилися під нашим контролем воїнів ЗСУ.