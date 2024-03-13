Як повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, 13 березня він відвідав бойові позиції двох бригад на сході України.
Сирський розповів про ситуацію на сході
За словами Олександра Сирського, він попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування російських загарбників у глибину українських територій.
Він також звернув увагу на те, що оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною.
Що важливо розуміти, армія РФ не зупиняє наступальні дії, концентруючи свої зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.
Росія зазнає шалених втрат у війні проти України
Головнокомандувач ЗСУ також зазначає, що в результаті масштабних втрат активність окупантів на інших ділянках фронту помітно знизилась.
Попри те, що російські загарбники продовжують свій наступ, всі населені пункти все одно залишилися під нашим контролем воїнів ЗСУ.
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