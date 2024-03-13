Сирський ухвалив рішення щодо оборони сходу України
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський ухвалив рішення щодо оборони сходу України

Олександр Сирський
Сирський

Як повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, 13 березня він відвідав бойові позиції двох бригад на сході України.

Сирський розповів про ситуацію на сході

За словами Олександра Сирського, він попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування російських загарбників у глибину українських територій.

Після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він також звернув увагу на те, що оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною.

Що важливо розуміти, армія РФ не зупиняє наступальні дії, концентруючи свої зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

Росія зазнає шалених втрат у війні проти України

Головнокомандувач ЗСУ також зазначає, що в результаті масштабних втрат активність окупантів на інших ділянках фронту помітно знизилась.

Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів, — наголошує Олександр Сирський.

Попри те, що російські загарбники продовжують свій наступ, всі населені пункти все одно залишилися під нашим контролем воїнів ЗСУ.

Разом з Міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди нашим військовослужбовцям, які відзначилися в боях з російським агресором. Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу. Ми переможемо! Слава Україні!

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти назвали один з головних козирів ЗСУ на полі бою
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командувач Повітряних сил ЗСУ показав авіаудар по пункту управління РФ — відео
Микола Олещук
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили майже тисячу російських окупантів та 32 артсистеми
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?