ЗСУ знищили майже тисячу російських окупантів та 32 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 426 870 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків - 6752 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 12 921 (+20) од.;

артилерійських систем - 10 554 (+32) од.;

РСЗВ - 1017 (+1) од.;

засоби ППО - 715 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8205 (+22) од.;

крилаті ракети - 1919 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13 932 (+62) од.;

спеціальна техніка - 1699 (+8) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО противника.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.