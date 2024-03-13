ЗСУ знищили майже тисячу російських окупантів та 32 артсистеми
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили майже тисячу російських окупантів та 32 артсистеми

Генштаб ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 426 870 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків - 6752 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин - 12 921 (+20) од.;

  • артилерійських систем - 10 554 (+32) од.;

  • РСЗВ - 1017 (+1) од.;

  • засоби ППО - 715 (+2) од.;

  • літаків - 347 од.;

  • вертольотів - 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8205 (+22) од.;

  • крилаті ракети - 1919 (+1) од.;

  • кораблі/катери - 26 од.;

  • підводні човни - 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 932 (+62) од.;

  • спеціальна техніка - 1699 (+8) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО противника.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 3 безуспішні штурми позицій наших військ, – зазначає Генштаб.

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