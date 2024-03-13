Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 426870 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6752 (+5) ед.;

боевых бронированных машин — 12 921 (+20) ед;

артиллерийских систем — 10 554 (+32) ед;

РСЗО — 1017 (+1) ед.;

средства ПВО — 715 (+2) ед.;

самолетов — 347 ед.;

вертолетов — 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8205 (+22) ед.;

крылатые ракеты — 1919 (+1) ед.;

корабли/катера — 26 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 932 (+62) ед;

специальная техника — 1699 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, составу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах восточнее Временного Яра, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.