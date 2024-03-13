ВСУ уничтожили почти тысячу российских оккупантов и 32 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти тысячу российских оккупантов и 32 артсистемы

Генштаб ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 426870 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6752 (+5) ед.;

  • боевых бронированных машин — 12 921 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 10 554 (+32) ед;

  • РСЗО — 1017 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 715 (+2) ед.;

  • самолетов — 347 ед.;

  • вертолетов — 325 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8205 (+22) ед.;

  • крылатые ракеты — 1919 (+1) ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 13 932 (+62) ед;

  • специальная техника — 1699 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, составу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах восточнее Временного Яра, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершено 3 безуспешных штурма позиций наших войск, — отмечает Генштаб.

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