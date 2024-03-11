Эксперты назвали один из главных козырей ВСУ на поле боя
Категория
Украина
Дата публикации

Эксперты назвали один из главных козырей ВСУ на поле боя

ВСУ
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Источник:  Forbes

Несмотря на то, что у армии РФ больше танков, артиллерии и личного состава, чем у Украины, бойцам ВСУ удается успешно сдерживать врага. Одна из причин это то, что в одном из видов вооружения Украина имеет значительное преимущество — речь идет о FPV-дронах.

FPV-дроны помогли ВСУ остановить наступление россиян на Донбассе

Как отмечает редакция Forbes, украинские воины стабильно лидируют в количестве подтвержденных ударов FPV.

Что важно понимать, только за последние несколько месяцев бойцы ВСУ направили на российских захватчиков 8273 FPV, а армия РФ в ответ направили около 6 тысяч FPV.

Журналисты также предполагают, что есть много других ударов FPV, о которых не сообщают, однако факт разрыва сейчас очевиден.

По мнению иностранных экспертов, именно FPV-дроны помогли бойцам ВСУ остановить российское зимнее наступление в районе Авдеевки на востоке Украины.

Один из российских военкоров даже недавно публично жаловался на то, что количество беспилотников в ВСУ в районе Авдеевки “просто зашкаливает”.

У России есть проблемы с дронами на фронте

В РФ продолжают утверждать, что их промышленность изготовляет 100 000 или даже 300 000 новых FPV ежемесячно.

Несмотря на это, страна-агрессор не может стабильно доставлять боеспособные беспилотники на те участки фронта, где они нужны.

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что именно это позволяет армии Украины совершать больше вылетов FPV.

Много российских беспилотников сделаны плохо, а потому ненадежны. Один российский военный репортер отметил, что лучшие российские FPV, такие как модели "Пиранья" и "Упырь", строятся энтузиастами за частные средства. Но беспилотники, оплачиваемые государственными средствами и строящиеся военными подрядчиками, "плохого качества", уязвимы к украинским радиопомехам и имеют тенденцию "переворачиваться во время приближения", — сказано в материале.

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