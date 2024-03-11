Несмотря на то, что у армии РФ больше танков, артиллерии и личного состава, чем у Украины, бойцам ВСУ удается успешно сдерживать врага. Одна из причин это то, что в одном из видов вооружения Украина имеет значительное преимущество — речь идет о FPV-дронах.

FPV-дроны помогли ВСУ остановить наступление россиян на Донбассе

Как отмечает редакция Forbes, украинские воины стабильно лидируют в количестве подтвержденных ударов FPV.

Что важно понимать, только за последние несколько месяцев бойцы ВСУ направили на российских захватчиков 8273 FPV, а армия РФ в ответ направили около 6 тысяч FPV.

Журналисты также предполагают, что есть много других ударов FPV, о которых не сообщают, однако факт разрыва сейчас очевиден.

По мнению иностранных экспертов, именно FPV-дроны помогли бойцам ВСУ остановить российское зимнее наступление в районе Авдеевки на востоке Украины.

Один из российских военкоров даже недавно публично жаловался на то, что количество беспилотников в ВСУ в районе Авдеевки “просто зашкаливает”.

У России есть проблемы с дронами на фронте

В РФ продолжают утверждать, что их промышленность изготовляет 100 000 или даже 300 000 новых FPV ежемесячно.

Несмотря на это, страна-агрессор не может стабильно доставлять боеспособные беспилотники на те участки фронта, где они нужны.

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что именно это позволяет армии Украины совершать больше вылетов FPV.