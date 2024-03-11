Несмотря на то, что у армии РФ больше танков, артиллерии и личного состава, чем у Украины, бойцам ВСУ удается успешно сдерживать врага. Одна из причин это то, что в одном из видов вооружения Украина имеет значительное преимущество — речь идет о FPV-дронах.
FPV-дроны помогли ВСУ остановить наступление россиян на Донбассе
Как отмечает редакция Forbes, украинские воины стабильно лидируют в количестве подтвержденных ударов FPV.
Что важно понимать, только за последние несколько месяцев бойцы ВСУ направили на российских захватчиков 8273 FPV, а армия РФ в ответ направили около 6 тысяч FPV.
Журналисты также предполагают, что есть много других ударов FPV, о которых не сообщают, однако факт разрыва сейчас очевиден.
По мнению иностранных экспертов, именно FPV-дроны помогли бойцам ВСУ остановить российское зимнее наступление в районе Авдеевки на востоке Украины.
Один из российских военкоров даже недавно публично жаловался на то, что количество беспилотников в ВСУ в районе Авдеевки “просто зашкаливает”.
У России есть проблемы с дронами на фронте
В РФ продолжают утверждать, что их промышленность изготовляет 100 000 или даже 300 000 новых FPV ежемесячно.
Несмотря на это, страна-агрессор не может стабильно доставлять боеспособные беспилотники на те участки фронта, где они нужны.
Иностранные аналитики обращают внимание на то, что именно это позволяет армии Украины совершать больше вылетов FPV.
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