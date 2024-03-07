Британия предоставит Украине тысячи дронов — первые подробности

По словам главы Минобороны Украины Гранта Шаппса, официальный Лондон выделяет 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для ВСУ. Об этом он заявил во время визита в Киев.

Более 10 тысяч дронов для ВСУ от Британии. Что известно

Стоит обратить внимание на то, что это третий официальный визит Гранта Шаппса в Украину.

Его сопровождает глава Генерального штаба Вооруженных сил Британии адмирала Тони Радакин.

Министр обороны Британии уже провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым.

Грант Шаппс впервые официально подтвердил, что власти его страны приняли решение о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов (на 125 миллионов больше, чем объявлялось ранее – ред.) для поставки более 10 тысяч дронов, в частности большинство FPV-дронов, 1000 ударных беспилотников, а также разведывательных и морских дронов.

Что важно понимать, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", созданную в рамках заседаний Контактной группы по обороне Украины.

Ранее британский лидер Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для бойцов ВСУ.

Как Зеленский отреагировал на визит Гранта Шаппса

По словам украинского лидера, во время встречи с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом они обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Киевом и Лондоном.