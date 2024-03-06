Британия готова одолжить Украине все замороженные активы центробанка РФ — Кэмерон

Британия готова ссудить Украине все замороженные активы российского центрального банка в Великобритании на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны.

Британия может одолжить Украине замороженные активы РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Он сказал, что активы будут использованы в качестве гарантии выплаты репараций.

Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, фактически использующих замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда Россия выплатит репарации. Это может быть лучший способ сделать это. Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем этого достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, желающими принять такие меры. Дэвид Кэмерон министр иностранных дел Британии

Кэмерон сказал, что не считает, что план облигаций каким-то образом подорвет репутацию Лондона.

The Guardian отмечает, что это первый случай, когда Кэмерон подробно и открыто говорил об этом предложении. Это, вероятно, подчеркивает политическую поддержку плана в США, но не в ЕС.

План будет особенно полезен Украине, если Конгресс США будет продолжать блокировать оказание помощи Украине.

Однако такое предложение имеет слабость, сколько предполагает, что побежденная Москва будет готова выплатить репарации за ущерб, нанесенный Украиной, а это пока не кажется вероятным.

Конфискация активов РФ: что известно

The Guardian отмечает, что план Британии более радикальный, чем обсуждаемые в Европейском Союзе предложения.

Там предлагали предоставить Украине только доходы от активов российского центрального банка, которыми располагает Запад. Годовая сверхприбыль оценивается в 4 миллиарда долларов.

В общей сложности G7 уже больше года обсуждает, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, не подрывая веру в международную финансовую систему.

По оценкам ЕС, около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России были обездвижены в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии.

Считается, что Бельгия контролирует 190 миллиардов активов, которые хранятся в ее финансово-расчетной палате в евро, и она наиболее неохотно следует такому радикальному плану, изложенному Кемероном.

У США есть российские активы на сумму от 40 до 60 миллиардов долларов, а Великобритания — около 25 миллиардов фунтов стерлингов, но официальная цифра не разглашается.