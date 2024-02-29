Использование замороженных активов РФ. Байден призывает страны G7 наконец-то определиться

Джо Байден хотел бы, чтобы замороженные активы использовались для финансирования бюджетных нужд Украины, а затем для ее восстановления.

Байден предлагает странам “Большой семерки” к лету решить вопрос замороженных российских активов

Президент США Джо Байден предлагает странам G7 достичь прогресса по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины до саммита Большой семерки в июне в Италии

Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Президент США не считает, что использование замороженных российских средств заменяет необходимость помощи Украине.

По словам источников Bloomberg, информированных о недавних переговорах, Байден в частном порядке сказал союзникам, что в случае, если Украина проиграет в войне, он считает, что международный порядок будет нарушен по меньшей мере на следующие пять десятилетий.

Как отмечается, представители стран G7 обсуждают варианты использования 280 млрд долл замороженных активов Центрального банка России.

Дебаты проходят в то время, когда Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерии и боеприпасов, союзники пытаются быстро найти источники поставок, и в то же время 60 млрд долл экономической помощи остаются заблокированными в Конгрессе США.

Союзники сходятся во мнении, что замороженные средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но расходятся во мнениях о том, насколько законным будет их полный арест.

Франция и Германия, а также Европейский центральный банк до сих пор сопротивлялись всем действиям, которые привели бы к аресту российских средств.

Они опасаются ответных мер, направленных на европейские активы, а также потенциального влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты, — сообщало ранее агентство Bloomberg. Поделиться

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала крупнейшие страны с развитой экономикой найти способ использования замороженных российских активов, чтобы помочь укрепить защиту

Великобритания и Канада также выступают за арест российских активов, по словам одного из собеседников агентства.

Одна из проблем состоит в том, что подавляющее большинство средств находятся в Европе и любое соглашение должно быть поддержано всеми странами G7. Другая проблема — найти вариант, который все союзники признают юридически обоснованным и поможет снизить риски для евро.

Что известно о конфискации российских активов

30 ноября в сенате США представили законопроект о конфискации российских активов. Уже 11 января администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ для передачи Украине.

Тем временем Еврокомиссия планирует привлечь 15 млрд евро из замороженных активов России, чтобы направить их как финансовую помощь для Украины.

В то же время в России подсчитали, что Запад может потерять активы и инвестиции на сумму не менее 288 млрд долл., если конфискует замороженные российские активы для помощи в восстановлении Украины, и заявили, что Москва примет ответные меры.

23 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо заявил, что страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, большинство из которых хранится в брюссельском расчетном центре Euroclear.

24 января комитет сената США одобрил законопроект о конфискации российских активов и их передаче Украине.

30 января комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов и их передачу новому фонду для восстановления Украины.

В Европе сохраняется 191 млрд из 260 млрд евро замороженных зарубежных активов России, прибыль с которых в 2023 году составила 4,4 млрд евро, их хотят передавать Украине.

Страны Большой семерки и ЕС обсуждают план использования замороженных активов российского центрального банка на сумму свыше 250 млрд долл. как залог для финансирования восстановления Украины.

12 февраля Совет ЕС принял решение о регулировании будущего механизма использования доходов от замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.