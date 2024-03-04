ЕС может использовать активы РФ для закупки оружия для Украины — Euractiv

Европейская комиссия в течение двух недель предоставит официальное предложение по использованию замороженных российских активов на нужды Украины и, вероятно, на оружие.

ЕС начнет использовать замороженные российские активы

Как отмечает издание, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляен заявила, что "пора начать разговор об использовании сверхдоходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины".

Исполнительные власти ЕС могут представить официальное предложение через две недели, сообщили источники, знакомые с дискуссиями.

Мы говорили, что непредвиденная прибыль будет использована для восстановления Украины, но в первую очередь должна быть страна, которую можно будет реконструировать, поэтому такой шаг имел бы абсолютный смысл, — сказал дипломат ЕС. Поделиться

Что известно о конфискации российских активов

30 ноября в сенате США представили законопроект о конфискации российских активов. Уже 11 января администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ для передачи Украине.

Тем временем Еврокомиссия планирует привлечь 15 млрд евро из замороженных активов России, чтобы направить их как финансовую помощь для Украины.

В то же время в России подсчитали, что Запад может потерять активы и инвестиции на сумму не менее 288 млрд долл., если конфискует замороженные российские активы для помощи в восстановлении Украины, и заявили, что Москва примет ответные меры.

23 января посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо заявил, что страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, большинство из которых хранится в брюссельском расчетном центре Euroclear.

24 января комитет сената США одобрил законопроект о конфискации российских активов и их передаче Украине.

30 января комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов и их передачу новому фонду для восстановления Украины.

В Европе сохраняется 191 млрд из 260 млрд евро замороженных зарубежных активов России, прибыль с которых в 2023 году составила 4,4 млрд евро, их хотят передавать Украине.

Страны Большой семерки и ЕС обсуждают план использования замороженных активов российского центрального банка на сумму более 250 млрд долл. как залог для финансирования восстановления Украины.

12 февраля Совет ЕС принял решение о регулировании будущего механизма использования доходов от замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.