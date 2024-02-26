Минобороны Украины подписало первый контракт со шведским производителем оружия

Контракт стал возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Украина подписала оборонный контракт со Швецией

"Агентство оборонных закупок" заключило первый прямой контракт со шведским производителем. Это позволит улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

Это произошло во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Сотрудничество с иностранными партнерами - это приоритет Минобороны, который позволит улучшить обеспечение Вооруженных Сил Украины и укрепить боеспособность. Дмитрий Клименков Заместитель министра обороны Украины

Что дает Украине сотрудничество со Швецией в оборонной отрасли

Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова заявила, что путь в тысячу миль начинается с первого шага и на этом пути еще много проектов, которые Украина должна реализовать в партнерстве с коллегами из FMV для обеспечения неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины.

Но этот первый шаг является ответственным и важным

Сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов позволяет ускорить развитие собственного агентства и осуществлять дальнейшие закупки, опираясь на лучший европейский опыт прозрачности процесса приобретения необходимых изделий за счет использования и реализации лучших европейских моделей.

Согласованный сторонами в начале февраля в Стокгольме план действий, кроме запланированных контрактов, предусматривает возможность подключиться к текущим шведским закупкам уже сейчас.

Генеральный директор FMV Горан Мортенссон со своей стороны подчеркнул, что опыт нашего сотрудничества по этому первому контракту позволит проложить путь для многих последующих контрактов в ближайшее время и укрепить Вооруженные силы Украины.

Агентство оборонных закупок: что известно

В конце января Министерство обороны назначило руководительницей госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марину Безрукову. Также в ведомстве анонсировали создание Наблюдательного совета по профессиональным и компетентным менеджерам международного уровня.

Уже в начале февраля стало известно, что представители Украины и Швеции обсудили сроки и условия приобретения для Украины партии БМП CV-90 шведского производства.

А еще "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.