Глава Минобороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что Украина может использовать полученное от его страны вооружение для ударов по территории РФ.

Финляндия не против использования его оружия для ударов по территории РФ

Хакканен отметил, что его страна не устанавливала для Украины никаких ограничений на использование предоставленного оружия.

Руководство парламентского комитета по обороне в Финляндии также заявило, что страна не установила никаких ограничений на свою помощь в области вооружений, и Украина может использовать предоставленное Финляндией оружие также на территории России.

Глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что ограничения преимущественно были установлены странами, которые предоставляли Украине дальнобойное оружие.

Вопрос возник, когда будущий командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что западные страны допустили ошибку, ограничив использование Украиной оружия только для ударов по оккупированной территории.

По словам руководителя комитета по обороне финского парламента Юкки Копры, Украина имеет право использовать полученное от западных партнеров оружие для ударов по территории РФ.

Заместитель председателя комитета по обороне Микко Савола говорит, что предоставленное Финляндией оружие в принципе может быть использовано для ударов по русской земле.

Однако он указывает, что дальность действия оказанного Финляндией оружия меньше, чем, например, у ракет большой дальности.

Что говорят в НАТО

Однако в Минобороны Финляндии отметили, что в соответствии с политическим решением НАТО и рядом ведущих западных стран в рамках одного из ключевых условий предоставления помощи Украине, полученное оружие не может быть использовано для ударов по территории РФ.

Журналисты также поинтересовались у НАТО, предоставили ли члены Североатлантического альянса Украине инструкции о том, как и где можно использовать военную помощь.