Финляндия предоставит Украине военную помощь на 190 млн евро
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Финляндия предоставит Украине военную помощь на 190 млн евро

Министерство обороны Финляндии
Флаг Финляндии
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Решение о новом пакете военной помощи Украине президент республики принял 9 февраля по предложению правительства. Это уже 22-ая поставка оборонного оборудования из Финляндии в Украину.

Новый пакет помощи от Финляндии Украине

Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи Стоимость оборудования, включенного в эту партию, составляет около 190 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Решение о новом пакете военной помощи Украине президент республики принял в пятницу, 9 февраля, по предложению правительства. Это уже 22-е поставки оборонного оборудования из Финляндии в Украину.

Общая стоимость финского оборонного оборудования, поставленного в Украину, составляет 1,8 млрд евро.

В этот раз в пакет помощи также включена продукция, закупленная у отечественной промышленности в рамках отдельного пакета финансирования в размере 30 млн евро, направленного на поддержку Украины.

По оперативным соображениям и для обеспечения безопасного доставки помощи точного содержания, способа доставки и сроков оказания помощи не разглашают.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной злости РФ.

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение по дополнению проекта бюджета на 2024 год. Она включает увеличение помощи для Украины.

Недавно министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что Хельсинки предоставит 3 млн евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен 12 декабря подписал документ об увеличении мощностей местного производства боеприпасов для того, чтобы сделать возможным долгосрочную поддержку Украины.

Ведомство обязалось инвестировать около 24 млн евро в увеличение производства крупнокалиберных боеприпасов и получить долгосрочные заказы от финской промышленности, что позволит отрасли инвестировать самостоятельно.

Кроме того, финская промышленность сможет обратиться в ЕС за поддержкой в рамках финансового пакета Регламента о поддержке производства боеприпасов, известного как ASAP (Акт по поддержке производства боеприпасов).

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