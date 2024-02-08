Финляндия продолжила закрытие границы с РФ. На какой срок

Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией еще на два месяца - до 14 апреля 2024 года.

Что известно о закрытии Финляндией границы с Россией

Правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца.

Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.

Согласно предварительным решениям, закрытие должно было закончиться в воскресенье, 11 февраля.

Закрытие было обосновано тем, что Россия переправляет просителей убежища на границу, чтобы оказывать давление на Финляндию.

Какая ситуация на российско-финской границе

В последние годы Финляндия готовилась к тому, что Россия направит большое количество искателей убежища к границе. Россияне уже делали это на финской границе во время миграционного кризиса 2015 года.

В ноябре 2023 года пограничники стали сообщать, что из-за пунктов пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть чрезвычайно большое количество людей, не имевших въездных документов.

15 ноября премьер-министр Финляндии заявил, что Россия помогает попасть в страну нелегальным мигрантам, среди которых граждане РФ, стран Ближнего Востока и Африки. Из-за этого всплеска нелегальной миграции Финляндия решила закрыть пограничные пункты на границе с Россией.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен назвала ситуацию на границе угрожающей национальной безопасности .

Уже в январе этого года правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией не менее 11 февраля.

Кстати, премьер Финляндии отверг возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не разрешилась.