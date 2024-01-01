Президент Финляндии призвал Европу "проснуться" и инвестировать в оружие

Во время новогодней речи президент Финляндии Саули Ниинистё призвал Европу инвестировать в производство оружия, чтобы убедить в своей силе и устойчивости.
В Финляндии призвали к инвестициям в оружие
Ниинистё отметил, что основная проблема по поводу беспокойства в продолжении оказания помощи Украине заключается не в усталости, а в обеспечении способности оказывать долгосрочную помощь.
Он также добавил, что в ближайшее время ожидается "больше европейского НАТО в Европе".
Премьер Финляндии в новогоднем обращении упомянул об Украине
В то же время, в своем новогоднем поздравлении премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о продолжении поддержки Украины.
Он добавил, что Финляндия активно работает в ЕС над тем, чтобы Европа "оставалась единой вместе с Украиной".
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