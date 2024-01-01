Президент Финляндии призвал Европу "проснуться" и инвестировать в оружие
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Финляндии призвал Европу "проснуться" и инвестировать в оружие

Президент Финляндии
Саули Ниинистё
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Во время новогодней речи президент Финляндии Саули Ниинистё призвал Европу инвестировать в производство оружия, чтобы убедить в своей силе и устойчивости.

В Финляндии призвали к инвестициям в оружие

Ниинистё отметил, что основная проблема по поводу беспокойства в продолжении оказания помощи Украине заключается не в усталости, а в обеспечении способности оказывать долгосрочную помощь.

Европа должна проснуться. Нам не нужны инвестиции в военное производство исключительно для предоставления необходимой помощи. Они нужны как способ убедить, что Европа сильна. Сильна не для того, чтобы вести войны, а для обеспечения мира.

Он также добавил, что в ближайшее время ожидается "больше европейского НАТО в Европе".

Осуществление четких и быстрых шагов по взятию на себя этой ответственности также является лучшим ответом на все спекуляции относительно того, как выборы в США повлияют на сотрудничество в сфере безопасности.

Премьер Финляндии в новогоднем обращении упомянул об Украине

В то же время, в своем новогоднем поздравлении премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о продолжении поддержки Украины.

Поддержка Украины финнами и Финляндией остается сильной. Наши национальные решения, такие как увеличение мощности производства тяжелых боеприпасов, позволяют долгосрочно поддерживать Украину. В то же время мы также укрепляем собственную обороноспособность.

Он добавил, что Финляндия активно работает в ЕС над тем, чтобы Европа "оставалась единой вместе с Украиной".

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