ФСБ провоцирует миграционный кризис на границе с Финляндией

Представители российского ФСБ контролируют волну мигрантов на границе с Финляндией с целью дестабилизировать ситуацию.

Что известно о попытках ФСБ с помощью мигрантов дестабилизировать ситуацию на границе с Финляндией

По информации журналистов издания, в направлении потоков мигрантов в направлении финской границы причастны те же спецслужбы, которые устраивали аналогичные действия на границе Беларуси и Польши.

Авторы материала отмечают, что первые сообщения о попытках мигрантов с Ближнего Востока пересечь границу с Финляндией без наличия шенгенских виз начали появляться в начале ноября.

Мигранты прибывали в КПП на границе с Финляндией на такси или пешком и группами.

Как сами мигранты писали в арабских чатах, российские пограничники выдавали им велосипеды и пропускали через российский пограничный пункт без шенгенских виз, чтобы те могли добраться до финской стороны и попросить убежище, - отмечается в материале. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что к середине ноября уже сотни мигрантов с Ближнего Востока пытались пересечь границу с Финляндией.

На фоне этого финские власти сообщили о закрытии подавляющего большинства КПП на границе с Россией, вплоть до самого северного - Райа-Йоосеппи, расположенного в 240 км от Мурманска.

Однако власти российского города начали предоставлять автобусы и перевозить арабских мигрантов от закрытых КПП до открытых.

Помимо этого мигранты получили от россиян палатки и горячую еду.

Что известно о количестве мигрантов, пересекших границу

По информации представителей финской таможни, с начала ноября уже почти 1,5 тыс. мигрантов с Ближнего Востока смогли пересечь границу с Финляндией и подать прошение о предоставлении убежища в ЕС.

Отмечается, что преимущественно речь идет о беженцах из Сирии, Ирака, Йемена, Сомали, Эфиопии и Египта.

Они все приехали в РФ с целью позже попасть в ЕС.

Правда, до ноября они собирались пробраться в Евросоюз по нелегальному и очень опасному пути через леса на границе между Республикой Беларусь и Польшей, - говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что российские спецслужбы решили направить поток мигрантов из Беларуси на границу с Финляндией в начале ноября.

По словам одного из контрабандистов, мигранты платят по 1 тыс 200 долларов: из них 500 долларов передают российскому пограничнику, а 200 долларов – водителю машины.

Другой контрабандист сообщил, что контроль за трафиком мигрантов начинается еще в аэропорту, когда беженцы прилетают в Россию – там их встречает "какой-то полковник" и помогает пройти границу.