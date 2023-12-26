ФСБ створює міграційну кризу на кордоні із Фінляндією

Що відомо про спроби ФСБ за допомогою мігрантів дестабілізувати ситуацію на кордоні із Фінляндією

За інформацією журналістів видання, до спрямовування потоків мігрантів у напрямку фінського кордону причетні ті ж спецслужби, що влаштовували аналогічні дії на кордоні Білорусі та Польщі.

Автори матеріалу зазначають, що перші повідомлення про спроби мігрантів з Близького Сходу перетнути кордон із Фінляндією без наявності шенгенських віз почали з’являтись на початку листопада.

Мігранти прибували до КПП на кордоні із Фінляндією на таксі, або пішки та групами.

Як самі мігранти писали в арабських чатах, російські прикордонники видавали їм велосипеди і пропускали через російський прикордонний пункт без шенгенських віз, щоб ті могли дістатися до фінської сторони і там попросити притулок, - зазначається у матеріалі. Поширити

Журналісти підкреслюють, що до середини листопада вже сотні мігрантів з Близького Сходу намагались перетнути кордон із Фінляндією.

На тлі цього фінська влада повідомила про закриття переважної більшості КПП на кордоні із Росією, аж до найпівнічнішого - Райа-Йоосеппі, розташованого за 240 км від Мурманська.

Однак влада російського міста почала надавати автобуси і перевозити арабських мігрантів від закритих КПП до відкритих.

Окрім цього мігранти отримали від росіян намети і гарячу їжу.

Що відомо про кількість мігрантів, що перетнули кордон

За інформацією представників фінської митниці, з початку листопада вже майже 1,5 тис мігрантів з Близького Сходу змогли перетнути кордон із Фінляндією і подати прохання про надання притулку у ЄС.

Зазначається, що переважно мова йде про біженців з Сирії, Іраку, Ємену, Сомалі, Ефіопії та Єгипту.

Вони всі приїхали до РФ із метою згодом потрапити до ЄС.

Щоправда, до листопада вони збиралися пробратися до Євросоюзу нелегальним і дуже небезпечним шляхом через ліси на кордоні між Республікою Білорусь і Польщею, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що російські спецслужби вирішили спрямувати потік мігрантів із Білорусі до кордону із Фінляндією на початку листопада.

За словами одного з контрабандистів, мігранти платять по 1 тис 200 доларів: з них 500 доларів передають російському прикордоннику, а 200 доларів - водієві машини.

Інший контрабандист повідомив, що контроль за трафіком мігрантів починається ще в аеропорту, коли біженці прилітають у Росію, - там їх зустрічає "якийсь полковник" і допомагає пройти кордон.